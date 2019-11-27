Türkiye günlerdir CHP'nin içinde patlak veren kumpas rezalatini konuşuyor. CHP'li isimler hedef saptırmak içim mücadele etse de kirli senaryoda her gün yeni bir rezalet ortaya çıkıyor.

"Külliye'ye giden CHP'li" iddiasında Rahmi Turan'ın "kaynağım" dediği Talat Atilla, Twitter'da yeni bir açıklama yaptı. Talat Atilla, "Bana haberi getiren aktif bir CHP Milletvekilidir. Bu haberi Kılıçdaroğlu'na "yüzde yüz" diye onaylatmıştır." dedi. Daha önce haber kaynağını açıklamayacağını ısrarla söyleyen Talat Atilla, yaptığı yeni açıklamalarla bu kaynağı tarif etme yoluna gitti.





CHP İÇİNDEKİ ÇETE-İDDİASI

Bu açıklamanın ardından gözler Muharrem İnce'nin "Teknede tatil yapan çete" sözlerini akıllara getirdi. Zira Muharrem İnce, kumpasın bu isimler tarafından kurulduğunu öne sürmüştü.





TATİL POZLARI ORTAYA ÇIKTI

Bu iddia gündeme bomba gibi düşerken o isimlerin kim olduğu ortaya dün çıkmıştı. 24 Temmuz'da da bir iş adamının Engin Özkoç'a tahsis ettiği yat, Selimiye'ye demir attı. Burada da İnce'nin bahsettiği tekne buluşması gerçekleşti. Buluşmalarda, CHP'nin kongre sürecine ilişkin hesapların da yapıldığı ileri sürüldü. Tuncay Özkan ve Engin Özkoç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı da ziyaret etti. 'Tatil' buluşmalarına katıldığı iddia edilen Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Marmaris'teki etkinliklere de katıldı.





GÖZLER O İSİMLERDE

Talat Atilla'nın açıklamasından sonra gözler bu ismin kim olduğuna çevrildi. Öyle ki Talat Atilla'ya "Külliye'ye giden CHP''li kumpasının kurulması için Muharrem İnce ismini veren CHP'linin teknede tatil yapanlar mı? Yoksa başka bir isim mi?" olduğu merakla bekleniyor.