Bakan Soylu: Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde bir terörist kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde bir terörist kaldı. Dağlara yılda 5 bin 500'ün üzerinde terörist götürüyorlardı. 2019 yılı için dağa götürebildikleri terörist sayısı 111" dedi.
"SIFIRLAYACAĞIZ"
"SIFIRLAYACAĞIZ"
Soylu, "2020 yılı için bütün hazırlıklarımızı, bütün kapasitemizi bu 500'ü sıfırlamak için kullanacağız. Girilmedik hiçbir alan kalmayacak." ifadelerini kullandı.
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