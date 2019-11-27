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  • Son Güncelleme: 27.11.2019 11:25

Bakan Soylu: Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde bir terörist kaldı

: Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde bir terörist kaldı. Dağlara yılda 5 bin 500'ün üzerinde terörist götürüyorlardı. 2019 yılı için dağa götürebildikleri terörist sayısı 111.

Bakan Soylu açıkladı: 500'ün çok az üzerinde
, "Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde bir terörist kaldı. Dağlara yılda 5 bin 500'ün üzerinde terörist götürüyorlardı. 2019 yılı için dağa götürebildikleri terörist sayısı 111" dedi.

"SIFIRLAYACAĞIZ"
Soylu, "2020 yılı için bütün hazırlıklarımızı, bütün kapasitemizi bu 500'ü sıfırlamak için kullanacağız. Girilmedik hiçbir alan kalmayacak." ifadelerini kullandı.

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