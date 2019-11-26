CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Saymaz imzalı bir haberde, maşa olarak kullandığı Talat Atilla hakkında "Yedi yıl öncesinden beri kendisiyle aramızda ne görüşme var, ne yüz yüze gelme var, ne konuşmuşluğumuz var. Yakın çevremi de aradığına dair bana gelen bir bilgi yok. Bana da 'Bazı CHP'liler saraya gitti' şeklinde duyumlar geldi. Öteden beri geliyor. Elinizde kanıt varsa seslendirirsiniz. Kanıt yoksa seslendirmezsiniz. Sadece bana değil, birçok kişiye gitti. "Dedikodudur" dedim. Doğru mudur, yanlış mıdır, bilmiyorum. Erdoğan'ın CHP'yi karıştırma girişimi için 'Doğrudur' dedim." diye konuştu. Ancak Kılıçdaroğlu'nun yalanı çok geçmeden ortaya çıktı.







TALAT ATİLLA İLE 1 YIL ÖNCE GÖRÜŞMÜŞ

Kılıçdaroğlu'nun "7 yıldır telefonda bile görüşmedim" dediği Talat Atilla ile 1 yıl önce görüştü ortaya çıktı. Talat Atilla'nın 28 Ekim 2018 tarihli köşe yazısında Kılıçdaroğlu'yla açıkça görüştüğünü yazdığı anlaşıldı.





SÖZCÜ'DEN SONRA HÜRRİYET DE YALANA TESLİM OLDU!

Sözcü Gazetesi'nin kanıtsız bir şekilde ortaya attığı "Külliye'ye giden CHP'li" haberiyle siyasetin gündemi karışmış, Sözcü Gazetesi söz konusu operasyonel haberden dolayı büyük tepki çekmişti. Henüz konuya ilişkin tartışmalar sıcaklığını korurken Sözcü Gazetesi'ne benzer bir hata da Hürriyet'ten geldi.







Hürriyet Gazetesi'nin İsmail Saymaz imzalı haberinde Kılıçdaroğlu'nun "7 yıldır Talat Atilla ile görüşmedim" iddialarına kontrolsüz bir şekilde yer verildi.