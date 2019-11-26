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  • Son Güncelleme: 26.11.2019 11:19

'da operasyonu: 3 gözaltı

'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü 'nın sosyal medyadan propagandasını yaptığı öne sürülen 3 kişi, gözaltına alındı.

Konya'da PKK operasyonu: 3 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü 'nın sosyal medyada propagandasını yaptığı ileri sürülen 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüphelilerden 3'ü, gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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