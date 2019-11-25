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  • Son Güncelleme: 25.11.2019 12:01

Son dakika: 'da sınırda 35 düzensiz yakalandı

'ın Altınözü ilçesinde 35 düzensiz yakalandı. Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen uyruklu 35 düzensiz göçmen, işlemleri için jandarmaya teslim edildi.

Hatay'da yakalandılar! Tam 35 kişi

sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında şüpheli grubu durdurdu.

Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 35 düzensiz , işlemleri için jandarmaya teslim edildi.

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