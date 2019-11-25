Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.11.2019 12:50
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 12:55

Son dakika: Azez'de la terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... 'in karşısında bulunan 'nin kentine bağlı Azez ilçesinde infilak ettirildi. İlçe merkezinde meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı!

Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen 'nin kentine bağlı Azez ilçe merkezinde öğle saatlerinde terör örgütü / tarafından infilak ettirildi.



Ölü ve yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Azez Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bombalı terör olayını gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri