Güle güle şehidim Barış Pınarı Harekatı'nda zırhlı askeri araç 'Kirpi'nin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'nın (24) cenazesi dün Şanlıurfa'da düzenlenen törenle memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı'nda zırhlı askeri araç 'Kirpi'nin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'nın (24) cenazesi dün Şanlıurfa'da düzenlenen törenle memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı.