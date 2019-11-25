Barış Pınarı Harekatı'nda zırhlı askeri araç 'Kirpi'nin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'nın (24) cenazesi dün Şanlıurfa'da düzenlenen törenle memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı.
- Güncel
- 25.11.2019
- Gazete
Güle güle şehidim
Barış Pınarı Harekatı'nda zırhlı askeri araç 'Kirpi'nin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'nın (24) cenazesi dün Şanlıurfa'da düzenlenen törenle memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı.
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