Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına yönelik şiddetle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:
(2020-2021 Koordinasyon Planı) 6284 sayılı Kanun uygulamasının değerlendirilmesine yönelik yeni bir araştırma yapacağız. Araştırma sonuçları ışığında, Kanuna ilişkin değişiklik önerileri ve alt düzenlemelere dair ortak çalışma yürüteceğiz."
(Kadına şiddet) Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız. 6284 sayılı Kanun'a ilişkin ihtisas mahkemeleri görevlendirilecek.
(Kadına şiddetle mücadele) Öfke Kontrol Programları yürüteceğiz. Eğitimin her kademesinde müfredatı güncelleyeceğiz.
AYRINTILAR GELECEK...
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