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  • Son Güncelleme: 25.11.2019 22:46

Başkan Erdoğan yurda döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı , Türkiye ile arasındaki Yüksek Stratejik Komitesinin Beşinci Toplantısı'nın icrası kapsamında gittiği Katar'dan 'ya geldi.

Başkan Erdoğan yurda döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı , Türkiye ile arasındaki Yüksek Stratejik Komitesinin Beşinci Toplantısı'nın icrası kapsamında gittiği Katar'dan 'ya döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan "TUR" uçağı, saat 22.15'te 'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Ankara'ya geldi.

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