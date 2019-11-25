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  • Son Güncelleme: 25.11.2019 13:39

Başkan Erdoğan, Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüştü

Başkan , özel uçak "TUR" ile saat 12.40'ta 'ın başkenti Doha'ya geldi. Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, başbaşa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na başkanlık edecek.

Erdoğan, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammad el-Atiyye ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ile büyükelçilik yetkilileri tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'a geldi.



KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ve Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na başkanlık edecek.



Anlaşmaların imza töreninin ardından Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret edecek.

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