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  • Son Güncelleme: 25.11.2019 13:41

Başkan Erdoğan'dan kadına yönelik şiddetle mücadele mesajı

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.

Erdoğan'dan kadına yönelik şiddetle mücadele mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı , "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz."

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