CHP'li bir ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü iddia eden Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan'ın "Kaynağım Talat Atilla" sözlerinin ardından art arda açıklamalar gelmişti. "Kaynak" olarak açıklanan Talat Atilla da, "Kaynağım bir CHP'li" ifadesini kullanarak kendisini doğrulayan Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapması gerektiğini söylemişti.

Muharrem İnce'nin de basın açıklaması sonrası Talat Atilla Twitter hesabından son dakika bir mesaj paylaşıp ''Kılıçdaroglu'nun açıklama yapmasını bekliyorum.. Daha önce yaptığım açıklamanın arkasındayım. Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım...'' ifadelerini kullandı.