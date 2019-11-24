Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.11.2019 14:21
  • Son Güncelleme: 24.11.2019 14:31

"Külliye'ye giden 'li" haberinin kaynağı 'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı

Sözcü yazarı 'ın "Külliye'ye giden 'li" haberinin kaynağı olarak gösterdiği , sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklama daha yaptı. Atilla, Kılıçdaroğlu'na açıklama yapması için çağrıda bulunurken "Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım...'' dedi.

Kritik isim Kılıçdaroğlu'nu işaret etti: Konuşmazsa açıklayacağım

'li bir ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü iddia eden Sözcü Gazetesi Yazarı 'ın "Kaynağım Talat Atilla" sözlerinin ardından art arda açıklamalar gelmişti. "Kaynak" olarak açıklanan da, "Kaynağım bir CHP'li" ifadesini kullanarak kendisini doğrulayan Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapması gerektiğini söylemişti.

'nin de basın açıklaması sonrası Talat Atilla Twitter hesabından son dakika bir mesaj paylaşıp ''Kılıçdaroglu'nun açıklama yapmasını bekliyorum.. Daha önce yaptığım açıklamanın arkasındayım. Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım...'' ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri"Külliye'ye giden CHP'li" haberinin kaynağı Talat Atilla'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri