CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Rahmi Turan'ın "Bir CHP'li Beştepe'de Erdoğan'la görüştü" yalanı gündemde bomba etkisi yarattı.

Konuyu köşesine taşıyan gazeteci Nihat Genç, olaya farklı bir boyut kazandırdı.

Muharrem İnce ve İmamoğlu arasındaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı kavgasını hatırlatan Nihat Genç, İmamoğlu'nun propaganda danışmanı Necati Özkan'ın "İmamoğlu için bir 'propaganda makinesi' kuruldu" açıklamalarına yer verdi.

Özkan'ın bahsettiği bu propaganda makinesi ile gündeme gelen isimlere yer veren Nihat Genç, "Necati Özkan İmamoğlu için bir 'propaganda makinesi' kurduklarını açıklamıştı. Bu propoganda makinesi nasıl çalışmış hangi isimler gündeme gelmişti? KRT TV, Tuncay Özkan, Serdar Akinan, Fox TV, İsmail Küçükkaya, ODA TV, Soner Yalçın, Cumhuriyet ve Sözcü Gazetesi, seçim arifesinde İmamoğlu'na tam gaz destek vererek propaganda çarkında kusursuz rollerini oynadılar" diye yazdı.

Nihat Genç'in bu yazısı "Ortaya atılan yalanda Ekrem İmamoğlu'nun da mı parmağı var?" sorusunu akıllara getirdi.

İşte Nihat Genç'in, ''Kim bu CHP içindeki çete!'' isimli köşe yazısı;



Rahmi Turan'ın iddiaları FETÖ operasyonları günlerini hatırlattı, yine kaynak belirsiz, yine ortada ispatlanamayan iddialar.

Tartışma iftira operasyon sürerken Muharrem İnce '(genel merkez içindeki bir çete) 'CHP içindeki bir çete' tarafından lafını kullandı. Nedir bu çete, kimdir?

Pek tabii herkesin aklına CHP'nin omurgasına ele geçiren HDP çizgisi ve HDP'liler geliverdi.

İMAMOĞLU'NUN PROPAGANDA MAKİNESİ

Ve çok kısa süre önce, Muharrem İnce 'cumhurbaşkanlığına adayım' deyince İnce'ye en büyük tepki İmamoğlu ekibinden gelmişti.

İmamoğlu için 'kahraman' kitabını yazan Necati Özkan, İnce'nin 'cumhurbaşkanlığa adayım' twitine 'Dün dünde kaldı cancağızım, mekanın sahibi geldi' (mekanın sahibi İmamoğlu) twiti atarak karşılık verdi.

Ve Muharrem İnce de Necati Özkan'a, Özkan'ın sahip olduğu reklam şirketinin CHP'den bir milyara yakın alacağı için açtığı davanın belgesini yayınladı ve bu kavga medyada çok geniş yer buldu.

Necati Özkan İmamoğlu için bir 'propaganda makinesi' kurduklarını açıklamıştı. Bu propoganda makinesi nasıl çalışmış hangi isimler gündeme gelmişti? KRT TV, Tuncay Özkan, Serdar Akinan, Fox TV, İsmail Küçükkaya, ODA TV, Soner Yalçın, Cumhuriyet ve Sözcü Gazetesi, seçim arifesinde İmamoğlu'na tam gaz destek vererek propaganda çarkında kusursuz rollerini oynadılar.

Propaganda makinesi seçim arifesinde sadece İmamoğlu değil Kaftancıoğlu ismini de kahramanlaştıran haber ve yazılar yazdılar. Kamuoyu sadece İmamoğlu'nu önce belediye başkanı sonra da cumhurbaşkanlığı için önünü temizleyip açmaya çalışan propaganda makinesinin haberlerinin sahiplerini biliyor.

Muharrem İnce'nin ima ettiği 'Genel Merkez içindeki çetenin' bu propaganda makinesiyle doğrudan bir ilişkisi ve nasıl tür bir ilişkisi var, bilemeyiz.

Ancak bu propaganda makinesinin Necati Özkan'ın sert dışlayıcı meydan okuyan twitiyle öğrendiğimiz Muharrem İnce'ye karşı olduğu da bir gerçek!

Sonuç, evet, ortalığı karıştıran 'kaynak'ı dört kişi biliyor, ancak, 'CHP genel merkezindeki çete'yi işaret eden Muharrem İnce de en azından bir 'çete'nin varlığından haberdar, biliyor.

Yani kamuoyu sadece Kılıçdaroğlu-İnce arasındaki kavgayı değil İmamoğlu'yla İnce arasındaki sert kavgayı da biliyor?