Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.11.2019 21:43
  • Son Güncelleme: 24.11.2019 21:50

: F-16'lar test uçuşu yapacak

, Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde il genelinde iki günlüğüne F-16'ların alçak uçuş yapacağını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır. Herhangi bir tedirginliğe yol açmaması bakımından kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

Ankara Valiliğinden kritik F-16 uyarısı

, iki gün kent semalarında Valiliğin bilgisi dahilinde Hava Kuvvetlerine ait F-16'ların alçak uçuş yapacağını duyurdu.

Valiliğin internet sitesinden yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında 25 Kasım 2019 Pazartesi ve 26 Kasım 2019 Salı günü Ankara semalarında, Valiliğimizin bilgisi dâhilinde Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır.

Herhangi bir tedirginliğe yol açmaması bakımından kamuoyunun bilgisine sunulur."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAnkara Valiliği: F-16'lar test uçuşu yapacak
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri