Ankara Valiliği, iki gün kent semalarında Valiliğin bilgisi dahilinde Hava Kuvvetlerine ait F-16'ların alçak uçuş yapacağını duyurdu.

Valiliğin internet sitesinden yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında 25 Kasım 2019 Pazartesi ve 26 Kasım 2019 Salı günü Ankara semalarında, Valiliğimizin bilgisi dâhilinde Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır.

Herhangi bir tedirginliğe yol açmaması bakımından kamuoyunun bilgisine sunulur."