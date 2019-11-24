Sözcü'den gazetesinden yazarını ortada bırakan açıklama! Kumpas tutmayınca işi basın özgürlüğüne bağladılar!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın 'Beştepe'de bir CHP'li' iddiası Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise katıldığı FOX TV canlı yayınında "isim vermek istemiyorum ama doğrudur" açıklaması yapmıştı.

Başkan Erdoğan'ın sert çıkışı ve kastedilen isim olan Muharrem İnce'nin açıklamalarının ardından söz konuşu iddianın tamamen yalan olduğu anlaşılmıştı.

Bu yalanı ortaya atan ve Kılıçdaroğlu'nun operasyon maşası olan Rahmi Turan, kaynağını açıklamış ve özür dilemişti.

KUMPAS TUTMAYINCA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE BAĞLADILAR

Tüm bunlar yaşanırken ülkede "CHP ne yapmaya çalışıyor" sorusu hakimken Rahmi Turan'ın yazdığı gazete Sözcü'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sözcü gazetesi yaptığı açıklamada yazarına sahip çıkmadığı gibi söz konusu skandalı da basın özgürlüğüne bağladı.

FETÖ KUMPASLARINDA DA AYNI OYUNU OYNAMIŞLARDI

FETÖ'nün 17/25 Aralık darbe girişiminde kullandığı fezlekeler "kopyala yapıştır" yapılarak ABD'deki kumpas davası başlatılmıştı. Türkiye'ye kumpas davasının medya ayağını ise Sözcü Gazetesi yürütüyordu. FETÖ sayesinde servetine servet katan Burak Akbay'ın sahibi olduğu Sözcü, Zarrab davasıyla ilgili yaptığı haberde Hakan Atilla'nın tanık olacağı yönünde skandal bir habere imza atarak FETÖ'nün Türkiye'yi uluslararası arenada sıkıştırmak için kullandığı algı operasyonuna ortak olmuştu.

FETÖ kumpaslarında da aynı oyunu oynayan Sözcü gazetesi, "Rahmi Turan'ın siyaset kulisi sadece köşesinde kaldı, haber olarak sayfalarımızda yer almadı" ifadesini kullanarak yazarını ortada bıraktı.

İşte Sözcü gazetesinin 'kamuoyuna duyuru' adıyla işi basın özgürlüğüne çevirdiği o açıklama:

Bu yazı yüzünden, SÖZCÜ Gazetesi'ni hedefe koymak, karalamak isteyenler oldu.

Bu çevreler bilsin ki…

SÖZCÜ Gazetesi, çıktığı ilk günden beri yayın ilkeleri gereği, köşe yazarlarına müdahale etmiyor.

Onları, yazılarında özgür bırakıyor. Asla sansürlemiyor.

Çünkü, savundukları düşünceler, verdikleri bilgiler, kendi köşelerinde kalmak şartıyla sadece onları bağlar. Sorumluluk, onlarındır…

Rahmi Turan'ın yazısına da bu yüzden hiçbir müdahalede bulunulmadı, noktasına bile dokunulmadı.

SÖZCÜ'nün özgürlük anlayışı ve demokrasi bunu gerektiriyor.

Zaten Rahmi Turan'ın siyaset kulisi sadece köşesinde kaldı, haber olarak sayfalarımızda yer almadı.

SÖZCÜ, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da belgeli, kanıta dayalı habercilik yapmaya devam edecek. Demokratik, laik hukuk devleti anlayışına uygun çizgisinden ayrılmayacak. Bu ilkelerinden asla ödün vermeyecek.

YILMAZ ÖZDİL DE TOPA TUTTU!

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, gazetesinin başyazarı Rahmi Turan'ın gündemi karıştıran iddialarına sahip çıkan Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu. Özdil, "Atatürkçü ve yurtsever kimliğiyle tanınan Chp'lileri partiden kovarken… "Kefere Kemal" diyenleri, yetmez ama evet diyenleri, aslında Chp'li değilim diyenleri, Chp'ye geçerek partimi değiştirdim ama çizgimi değiştirmedim diyenleri, ulusalcılar Chp'den giderse Chp güçlenir diyenleri, altı ok'un sorunlu olduğunu söyleyenleri, özerklik modeli önerenleri, Türk milleti yerine Türkiyeli denmesi gerektiğini anlatanları Chp'de kim milletvekili yaptı?" dedi.

HİSSETTİM VE UYARDIM

Gazetecilik tarihi yalanlarla dolu Rahmi Turan, Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen CHP'li ismin Muharrem İnce olduğunu iddia etmesinin ardından bir açıklamada aynı gazetede çalıştığı Uğur Dündar'dan geldi. Bir televizyon programına katılan Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, Yapılan haberin Muharrem İnce'yi karalamak için yapıldığını düşündüğünü söyleyerek, "Kaynağımı da bu konuda uyardım, sen de yanıltılıyor olabilirsin. Ben 50 yıllık bir gazeteci olarak bu haberin tuzak sayılabilecek bir haber olacağını hissettim ve değerlendirmedim" diye konuşmuştu. (TAKVİM.COM.TR/ ÖZEL HABER)