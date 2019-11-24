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  • 25.11.2019 06:53
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 06:53

Kadına şiddete karşı 75 maddelik manifesto!

“25 Kasım Günü”nde yapılacak olan ve Başkan Erdoğan’ın eşi ’ın da katılacağı toplantıda 75 maddelik plan açıklanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4 bakanlık ve Diyanet İşleri Başkanlığı’yla imzaladıkları protokolün detaylarını anlatacak. ’deki simge yapılar turuncuya bürünecek.

Kadına şiddete karşı 75 maddelik manifesto!

25 Kasım Günü programı, Cumhurbaşkanı 'ın eşi 'ın da katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek. Bakanlar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, sanat ve spor camiasından birçok ismin yer alacağı programda, 75 maddelik Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın tanıtımı yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, program kapsamında Adalet, İçişleri, , Sağlık Bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında imzaladıkları protokolün detaylarını açıklayacak.

HER YER TURUNCU
"81 ilimizde vatandaşlarımızı milli birlik ruhuyla, kadına yönelik şiddete hep birlikte hayır demek için etkinliklerimize davet ediyoruz" diyen Bakan Selçuk, toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Kadına şiddetle mücadele konusunda farkındalığı artırmaya yönelik toplantılar düzenleyeceklerini söyleyen Selçuk, bugüne kadar 500 binin üzerinde er ve erbaşa kadına şiddetle mücadele eğitimi verildiğini, programın güçlü bir şekilde devam edeceğini ifade etti. Ayrıca BM'nin yürüttüğü "Dünyayı Turuncuya Boya-16 Günlük Aktivizm Kampanyası" kapsamında 'deki simge yapılar da her yıl olduğu gibi kadına şiddetle mücadelenin sembolik rengi olan turuncuyla aydınlatılacak.

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