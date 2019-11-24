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  • Son Güncelleme: 24.11.2019 16:17

'deki kumpasın içinde olan "Saray" yalanına devam etti

'de kazan kaynamaya devam ediyor. "Külliye'ye giden CHP'li" yalanı elinde patlayan CHP yönetimi, 'nin açıklamalarının ardından hedef tahtasına oturtuldu. Kendisine CHP Genel Merkezi'nin komplo kurduğunu söyleyen İnce'ye yanıt, komplonun merkezinde bulunan 'tan geldi.

Kumpasın içinde olan Öztrak Saray yalanına devam etti

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın "CHP'li bir siyasetçinin Erdoğan ile görüştüğü" iddialarında adının geçmesine Yalova'daki evinde düzenlediği basın toplantısıyla yanıt veren 'ye Parti Sözcüsü 'tan yanıt geldi. İnce'nin parti yönetimine tepkili sözlerine Öztrak "Sakin olmamız gereken günlerdeyiz." yanıtını verdi.

CHP sözcüsünden açıklama:
Twitter üzerinden açıklama yapan Faik Öztrak ''Sakin olmamız gereken günlerdeyiz. Sarayın bu operasyonla milletimizin gerçek gündemini karartma çabası boşa çıkacak'' diyerek şu Tweeti attı:

İNCE PARTİ İÇİNDE BİR GRUBUN KENDİSİNE KOMPLO KURDUĞUNU SÖYLEDİ
İnce, Beştepe'ye gittiği iddia edilen CHP'linin kendisi olduğu iddialarına tepki gösterek parti içinde bir grubun kendisine komplo kurduğunu söylemişti. İnce, aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak basın açıklaması teklifini geri çevirmesini eleştirmişti.

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