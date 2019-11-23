Rabia Naz davasında flaş gelişme! DNA sonuçları ortaya çıktı

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan ile ilgili, "DNA mukayesesi için 28.08.2019 tarihinde Rabia Naz'ın babası ve abisinden kan örneği alınmak istenmesine rağmen baba Şaban Vatan, kendisinden ve oğlundan kan örneği alınmasına rıza göstermemişti. Daha sonra DNA örneği veren Şaban Vatan ve oğlu Yaşar Mert Vatan'ın DNA sonuçları çıktı.

TIRNAK ÖRNEĞİNDE ŞABAN VATAN VE YAŞAR MERT VATAN'IN DNA'SI

Şaban Vatan ve Yaşar Mert Vatan verdiği DNA örnekleri, Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından incelendi.

Raporda Rabia Naz Vatan'a ait olduğu belirten yelekten alınan DNA profilinin Yaşar Mert Vatan'a ait DNA profili içerdiği ancak Şaban Vatan ve Atika Vatan'a ait DNA profili içermediği tespit edildiği belirtildi.

Raporda ayrıca Rabia Naz Vatan'ın sol el tırnak örneğinden elde edilen DNA profilinin ise Yaşar Mert Vatan ve Şaban Vatan ait DNA profilleri içerdiği ancak Atika Vatan'a ait DNA profillerinin içermediği kaydedildi.

İŞTE DNA SONUÇLARININ YER ALDIĞI O RAPOR;