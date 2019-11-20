Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018'de, Eynesil'e bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'nca 2 rapor hazırlandı.

Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulandı. Olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesi Fikriye Vatan'ı tehdit ettiği ortaya çıktı. Fikriye Vatan, Eynesil İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayetçi oldu.

"OĞLUM ŞABAN VATAN TARAFINDAN TEHDİT EDİLİYORUM"

Fikriye Vatan Eynesil İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaat ederek oğlu Şaban Vatan tarafından tehdit edildiğini bildirdi.

Fikriye Vatan, Rabia Naz Vatan'ın ölümünden sonra oğlu Şaban Vatan'ın psikolojisinin bozulduğunu, halen ikamet ettikleri Camidüzü mahallesinde bulunan evine ara ara gelerek kendisi ve büyük oğlu Muhammet Vatan'ı tehdit ettiğini ifade etti. Fikriye Vatan oğlu Şaban Vatan'dan şikayetçi oldu.

İşte Fikriye Vatan'ın ifadesi:

Oğlum Şaban Vatan'ın oğlu vefat etmiştir. Torunum vefa ettikten sonra oğlum Şaban'ın psikolojik sorunları oluştu. Şaban bana ve diğer oğlum olan Muhammet Vatan'a sözlü tacizlerde bulunmaya başladı. Oğlum Camidüzü Mahallesinde bulunan evime ara ara gelerek bana "kızımı siz öldürdünüz, nasıl can vereceksin, öleceğini mi zannediyorsun, diğer ağluna sahip çıkıyorsun, bana sahip çıkmıyorsunuz ve oğlun Muhammet'i öldüreceğim" gibi tehditlerde bulundu. Bende kendisine "ben ne yaptım da can veremeyeceğim" gibi kelimeler söyledim. Sonra elimde bulunan kol değneğini alarak duvara çarptı. Yaklaşık 1 ay önce kızım Emine Küçüker Almanya ülkesinden izine geldiği esnada beni alarak Eynesil Merkezde bulunan oğlum Muhammet Vatan'ın evine götürdü. Yaklaşık 10 gün Muhammet Vatan'ın yanında kaldık. Bu kaldığımız esnada Camidüzü Mahallesinde bulunan evimde dededen kalma ruhsatsız av tüfeği vardı. Eve geldiğimizde tüfeğin olmadığını fark ettim. Daha sonra oğlum Muhammet'i aradım ve tüfeğin olmadığını söyledim. O da bana kardeşim Şaban'ı ara yanına çağır ve ona sor dedi. Bende Şaban'ı aradım ve yanıma çağırdım. Yanıma geldikten sonra oda bana 'ben aldım ve kaleden denize attım' dedi. Ben tüfeği denize attığına inanmıyorum. Tüfeğin onda olduğunu düşünüyorum. Bizi tehdit ve sözlü taciz ettiğinden dolayı oğlum Muhammet Vatan'a ve bana tüfek ile kötü bir şey yapacağından korkuyorum. Oğlum Şaban Vatan'ın benim ikamet ettiğim eve gelmesini ve beni rahatsız etmesini istemiyorum. Beni tehdit ve sözlü taciz ettiğinden dolayı oğlum Şaban Vatan'dan şikayetçiyim.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Olayla iligili Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından Şaban Vatan'ın Annesi Fikriye Vatan'ın evine 1 ay süreyle yaklaşmaması konusunda tedbir kararı verildiği öğrenildi.