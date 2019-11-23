Geyikli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakeçili köyü Aktaş sahili yakınlarındaki ormanlık ve kırsal alanda düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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