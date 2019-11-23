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  • Son Güncelleme: 23.11.2019 20:30

Son dakika: 'de 46 düzensiz yakalandı

Son dakika haberine göre 'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki 46 düzensiz yakalandı.

Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen yakalandı

Geyikli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakeçili köyü Aktaş sahili yakınlarındaki ormanlık ve kırsal alanda düzensiz ler olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu uyruklu 46 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.




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