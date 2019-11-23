Başkan Erdoğan,"Külliye'de CHP'li bir isimle görüşme yaptı" iddialarına sert çıktı Başkan Erdoğan Külliye'de bir CHP'li ile gizli görüşme yaptığı iddiasını yalanladı. Kılıçdaroğlu'nu ispata çağırdı. Erdoğan, İzmir’de CHP’li Engin Özkoç’un AK Partili Özlem Zengin’e hakaretiyle ilgili sert konuştu: Karşılarında bir hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar. Bunların kadınlara saygı gösterdiği yalan.





Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Ben! Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. 'Görüşme olmadı' dediler. Külliyen yalan.

Bay Kemal, hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığı ortaya koyabiliyor musun?









İZMİR'DEKİ AÇILIŞA İBRAHİM TATLISES DE KATILDI

Erdoğan, AK Parti'lilere hitap etti. Kadınlara yönelik provokasyonlara asla göz yummayacaklarını belirtti.



KUDURUYORLAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda konuştu. Erdoğan "Külliye'de CHP'li isimle görüştü" iddiaları ile ilgili çok sert ifadeler kullanarak "Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? Bu kadar iddialı söylüyorum" dedi ve ekledi:



BUNLAR özellikle yeri geldiğinde hanım kardeşlerimize saygı gösterdiklerini söylerler, yalan! Parlamentoda Özlem kardeşimize yaptıklarını gördünüz değil mi? Bunu kullanana ben ne dedim? Bunlar edepsiz, ahlaksız…



AMA karşılarında bir hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar.



BAY Kemal dedi ki bizim Suriye'de ne işimiz var? Sen Esed'e adamlarını niye gönderdin? Ne yazık ki Bay Kemal PYD / PKK gibi örgütlerle iş tutuyor. Parlamentodaki HDP, PKK'nın desteği ile orada değil mi? Bir gün de çık de ki; 'Bu PKK terör örgütüdür' de…



İZMİR'E toplamda 2 milyar liralık 20 ulaştırma projemizin yapımları sürüyor. İzmir-Ankara arasını 3.5 saate indirecek hızlı tren hattının yapımı hızla devam ediyor.





EN BÜYÜK FELAKET CHP

Başkan Erdoğan, "İzmir'in başına gelmiş en büyük felaket CHP'dir" dedi . Erdoğan, şöyle devam etti: Gerçekten Bay Kemal olmak kolay değil. Bunun için önce bürok rat olarak SSK'yı batıracaksın. Kaset komplosu ile partin çalkalanırken önce aday olmayacağım diyecek ertesi gün sözünden döneceksin.









Erdoğan, İzmir'de Başkan Erdoğan'dan Dipsiz Göl tepkisi: Bir daha da kimseye... Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "Külliye'ye giden CHP'li" tepkisi: İspat edemezsen çek git Başkan Erdoğan Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi’nin açılışını yaptı Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Ben! Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. 'Görüşme olmadı' dediler. Külliyen yalan.Bay Kemal, hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığı ortaya koyabiliyor musun?Erdoğan, AK Parti'lilere hitap etti. Kadınlara yönelik provokasyonlara asla göz yummayacaklarını belirtti.Tayyip Erdoğan AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda konuştu. Erdoğan "Külliye'de CHP'li isimle görüştü" iddiaları ile ilgili çok sert ifadeler kullanarak "Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? Bu kadar iddialı söylüyorum" dedi ve ekledi:özellikle yeri geldiğinde hanım kardeşlerimize saygı gösterdiklerini söylerler, yalan! Parlamentoda Özlem kardeşimize yaptıklarını gördünüz değil mi? Bunu kullanana ben ne dedim? Bunlar edepsiz, ahlaksız…karşılarında bir hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar.Kemal dedi ki bizim Suriye'de ne işimiz var? Sen Esed'e adamlarını niye gönderdin? Ne yazık ki Bay Kemal PYD / PKK gibi örgütlerle iş tutuyor. Parlamentodaki HDP, PKK'nın desteği ile orada değil mi? Bir gün de çık de ki; 'Bu PKK terör örgütüdür' de…toplamda 2 milyar liralık 20 ulaştırma projemizin yapımları sürüyor. İzmir-Ankara arasını 3.5 saate indirecek hızlı tren hattının yapımı hızla devam ediyor.Başkan Erdoğan, "İzmir'in başına gelmiş en büyük felaket CHP'dir" dedi . Erdoğan, şöyle devam etti: Gerçekten Bay Kemal olmak kolay değil. Bunun için önce bürok rat olarak SSK'yı batıracaksın. Kaset komplosu ile partin çalkalanırken önce aday olmayacağım diyecek ertesi gün sözünden döneceksin.Erdoğan, İzmir'de Ege Üniversitesi içerisinde yapımı tamamlanan Bilal Saygılı Camisi ve Külliyesi'ni inceledi. TÜM MANŞETLER