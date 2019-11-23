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  • Son Güncelleme: 23.11.2019 12:22

Son dakika: Aranan 5 şüphelisi 'de yakalandı

Son dakika haberi... ’de, / soruşturması kapsamında haklarında arama kararı bulunan 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.E., R.B., M.B.Ş. ve E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından 'ya gönderildi. Hüseyin Ç. ise sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aranan 5 FETÖ şüphelisi o ilimizde yakalandı
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen / soruşturması kapsamında haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan verilen gözaltı kararıyla aranan muvazzaf astsubay A.E. ile askeri okuldan ilişikleri kesilen R.B., M.B.Ş. ve E.K. ile 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç eski astsubay Hüseyin Ç.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.E., R.B., M.B.Ş. ve E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa'ya gönderildi. Hüseyin Ç. ise sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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