Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan verilen gözaltı kararıyla aranan muvazzaf astsubay A.E. ile askeri okuldan ilişikleri kesilen R.B., M.B.Ş. ve E.K. ile 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç eski astsubay Hüseyin Ç.'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden A.E., R.B., M.B.Ş. ve E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa'ya gönderildi. Hüseyin Ç. ise sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden A.E., R.B., M.B.Ş. ve E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa'ya gönderildi. Hüseyin Ç. ise sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.