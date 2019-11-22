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  • Son Güncelleme: 22.11.2019 15:59

'in en önemli parçası yerli olacak!

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ ile arasında yapılan sözleşmeye göre ’in en önemli parçası yerli olarak üretilecek. turboşaft motoru için kritik görevlere sahip olan aksesuar dişli kutusu ilk kez yerli imkanlarla geliştirilecek.

Gökbey'in en önemli parçası yerli olacak!

'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yükleniciliğini TEI'nin üstlendiği, 'nin ilk yerli ve milli helikopteri olan 'e güç verecek turboşaft motorunda kullanılması planlanan aksesuar dişli kutusunun tasarım ve imalatını yapacak.

Aksesuar dişli kutusu, motorun fonksiyonlarını yerine getirmesi için gerekli alt sistemlerin çalışmasını sağlayacak.

TS1400 turboşaft motoru için kritik görevlere sahip olan aksesuar dişli kutusu ilk kez yerli imkanlarla geliştirilecek.

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