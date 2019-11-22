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  • Son Güncelleme: 22.11.2019 15:22

duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor

Liselerde ikmal ve sınıfta kalma uygulamalarının yeniden hayata geçirileceğini belirten , "Başarıyı yükseltmek için öğrenci gerekiyorsa ikmale kalacak ve imkanlarına göre dersini okulda veya uzaktan eğitimle alacak" dedi.

Bakan duyurdu: Lisede eski sisteme geri dönülüyor

, sınıf tekrarının kaldırılmasının öğrencilerin performansını olumsuz etkilediğini söyledi.

"SINIF TEKRARI ŞARTI OLMADIĞI İÇİN..."
Sabah Gazetesi'ne konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Sınıf geçme noktasında öğrenme süreçlerini gerçek anlamda bir ön koşul haline getireceğiz. Sınıf tekrarı şartı olmadığı için öğrencilerimizin hedefe yönelik algısı dolayısıyla da performansı düştü. Başarıyı yükseltmek için öğrenci gerekiyorsa ikmale kalacak ve imkanlarına göre dersini okulda veya uzaktan eğitimle alacak. Yazın ikmal çalışmaları yapılabilecek" dedi.

YETERLİLİĞİ ÖLÇEN EĞİTİM ALT YAPISI KURULACAK
temel derslerin de aşamalandırılacağını belirterek, "Örneğin matematik dersi 1, 2 ve 3 olarak bölünecek. Matematik 1'i geçemeyen matematik 2'yi alamayacak.Türkçe eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi için yeterliliği ölçen bir eğitim alt yapısı kuracak" diye konuştu.

NEDENLER BELİRLENECEK
Bakan Selçuk, tasarım aşamasında olan yeni karne çalışması hakkında da bilgi veren Selçuk, "Yeni karnelerde temel derslerde notun yanında başarı ve eksikliklerin nedenleri de belirtilecek" açıklamasında bulundu.

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