Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Çiftçilere birçok müjde veren Başkan Erdoğan, "Geleceğe Nefes" kampanyasıyla dikilen 11 milyon fidanı hedef alan isimlere yüklendi."KASIM AYINDA FİDAN MI DİKİLİR DİYE YAPTIĞIMIZ İŞE ÇAMUR ATTILAR"
Terör örgütü ormanları yaktı onlar sakallarımızı keserken biz de onların kolunu kırmaya devam ettik. 11 Kasım'da tüm Türkiye'de 11 milyon fidanı ağacı diktik. Ülkemizin orman alanlarını çoğaltmak için ciddi yatırımlar yaptık.
Son olarak 11 Kasım tarihinde ülkemizin 81 vilayetindeki 2023 ayrı noktada 11 milyon fidanı geleceğe nefes başlığı altında diktik. Çünkü ormanlarımız varsa nefes var, ormanlarımız yoksa nefes yok. Onun için 11 Kasım'ı milli ağaçlandırma günü ilan ederek ülkemizde de yeni bir dönemi başlatmış olduk.
17 yılda 4.5 milyar fidanı toprakla buluşturarak toplam alanı 22,6 milyon hektara çıkardık.
Kasım ayında fidan mı dikilir diye yaptığımız işe çamur atmaya kalktılar. Cehaletleri ortaya çıkınca da milletten özür dilemek yerine bu sefer de 11 milyon fidanın 9 milyonu kurur diye işi pişkinliğe vurdular. Herkesin ufku denizi kadardır! Bunların yarına dair hiçbir hayalleri yok. Milletimiz bu olup bitenlerin hepsini hafızasına kaydediyor.
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CHP'li Barış Yarkadaş söz konusu açıklamalarında "Sayın Cumhurbaşkanı Bakanlarla birlikte Türkiye'nin değişik yerlerinde 11 milyon fidan diktiler. O zaman acı bir gerçeği söyleyeyim. O fidanların en az 9 milyonu tutmayacak. Bugün o fidanların yüzde 90'ı boşuna dikildi. Çünkü fidan dikme ayı kasım ayı değildir. Fidan dikme ayı Mart ayıdır, Nisan ayıdır.." ifadelerini kullanmıştı.
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