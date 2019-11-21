Dikkat çeken kare! Başkan Erdoğan tek tek dinleyip not aldı

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı. Başkan Erdoğan, Yöresel kıyafetleriyle gelen katılımcılarla sohbet etti. Kadın işçilerin sorunlarını dinleyen Erdoğan'ın not alması ise objektiflere yansıdı.

KADINLARLA SOHBET ETTİ

Şura'nın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, 15 yıl aradan sonra "ortak akıl buluşması" temasıyla düzenlenen şura boyunca Türk tarımı ve ormancılığı ile ilgili son derece verimli, kapsamlı tartışmalar yapıldığını, sektörün tüm paydaşlarının görüşlerini, eleştirilerini ve geleceğe dair önerilerini özgür bir şekilde ifade imkanı bulduğunu bildirdi. Bir süre kadın işçilerle sohbet eden Başkan Erdoğan, aynı zamanda not da aldı.





