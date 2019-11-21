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  • Son Güncelleme: 21.11.2019 16:40

Dikkat çeken kare! Başkan Erdoğan tek tek dinleyip not aldı

Başkan , ve 'nde düzenlenen 3. 'na katılarak konuşma yaptı. Yöresel kıyafetlerle konuşmaya katılan işçi kadınlar Başkan Erdoğan'la fotoğraf çekildi. Erdoğan'ın kadınları dinleyip not alması ise dikkat çekti.

Dikkat çeken kare! Tek tek dinleyip not aldı

Başkan Erdoğan, ve 'nde düzenlenen 3. 'na katıldı. Başkan Erdoğan, Yöresel kıyafetleriyle gelen katılımcılarla sohbet etti. lerin sorunlarını dinleyen Erdoğan'ın not alması ise objektiflere yansıdı.

KADINLARLA SOHBET ETTİ
Şura'nın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, 15 yıl aradan sonra "ortak akıl buluşması" temasıyla düzenlenen şura boyunca Türk tarımı ve ormancılığı ile ilgili son derece verimli, kapsamlı tartışmalar yapıldığını, sektörün tüm paydaşlarının görüşlerini, eleştirilerini ve geleceğe dair önerilerini özgür bir şekilde ifade imkanı bulduğunu bildirdi. Bir süre kadın işçilerle sohbet eden Başkan Erdoğan, aynı zamanda not da aldı.



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