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  • Son Güncelleme: 21.11.2019 16:12

21 Kasım af yasası ne oldu? yasası içeriğinde neler var son haber geldi!

Af yasası ilgili son haberler merak konusu. Peki halk arasında af yasası olarak da bilinen 2. yargı paketi ne zaman Meclis'te görüşülecek? Binlerce mahkumu etkileyecek olan yasasında 4 yıl detayı dikkat çekiyor. Peki, ceza infaz kanununda değişiklik yani af yasası ne zaman çıkacak, neleri kapsıyor? Yargı paketinden ayrı olarak üzerinde çalışılan düzenlemede infaz süreleri de kısalıyor. Mevcutta cezanın üçte ikisi çekilirken yeni düzenlemede 1/2 'si yani yarı oranında infazı gerçekleşecek. Peki içeriğinde neler? Af yasası son dakika ne oldu?

2. yargı paketi maddeleri içeriğinde neler var son bilgi geldi

21 Kasım genel af yasası ve 2. yargı paketi maddeleri içeriği oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu bağlamda af yasası son dakika haberleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kamuoyunda af yasası olarak bilinen esasında ceza infaz kanununda değişikliğin ön görüldüğü taslakta bir defaya mahsus olarak uygulanacak 4 yıl detayı ise dikkat çekti. 2 yargı paketinin nafaka, çocuk teslimi, noterlere dönük düzenlemeler ile icra-iflas kanununda değişiklikleri kapsaması bekleniyor. Peki 2. yargı paketi maddeleri içeriğinde neler var? İşte detaylar

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İşte 2. yargı paketi içinde olan af yasası hakkında merak edilenler...

Paket ikiye bölünebilir: Kamuoyunda af olarak nitelenen ceza indirimi ve denetimli serbestliğe dönük düzenlemelerin 2. yargı paketinde yer alan reformların bir unsuru olarak değil siyasi kararlar şeklinde şekilleneceği vurgulanıyor. Dolayısıyla kararı milletvekilleri verecek deniyor.

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