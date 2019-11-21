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  • 21.11.2019 13:54
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 15:15

İki kızının da katilini karşısında gören anne gözyaşlarını tutamadı!

’da platonik aşık olduğu komşusunun 25 yaşındaki kızı ile kız kardeşi ’yı tabancayla öldüren, anneleri ’yı da yaralayan ’ın yargılanmasına başlandı. Anne Hacer Sarı, kızlarının katil zanlısını karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı.

Olay, 27 Haziran günü Selçuklu ilçesi Binkonut Mahallesi Revan Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 2014 yılında Hollanda'dan ülkeye dönen ve eşinden ayrı olduğu için yalnız yaşayan Muzaffer Canpolat, karşı komşusu Burhanettin Sarı'nın evden ayrıldığını görünce, eline aldığı tabancasını arkasına gizleyip, evden çıktı. Ayakkabı atölyesinde çalışan 3 çocuk babası Canpolat, kapıda bekleyen Hacer Sarı ile kızları Şeyma ve Tuğba'nın yanına gitti. İddiaya göre, ''Sizinle konuşmamız gereken konu var. Konuşup, halledelim'' diyen Canpolat'a, Hacer Sarı ''Bizim, sizinle konuşacağımız bir şey yok'' yanıtını verdi. Bu sırada kendilerine yaklaşan Canpolat'ı itti. Canpolat da arkasında gizlediği tabancayı çekip, Hacer Sarı'yı başından vurdu. Bunun üzerine Şeyma ve kardeşi Tuğba Sarı, evin içine kaçtı. Peşlerinden içeri giren Muzaffer Canpolat, odaya saklanan Şeyma Sarı ile salona saklanan Tuğba Sarı'ya da tabancayla vurdu. Canpolat, yakındaki polis merkezine giderek, teslim oldu.

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