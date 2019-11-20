Yeni partiler sokağın gündeminde yok!

İşte Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın "Gesi Bağları'ndan" adlı köşe yazısının ilgili bölümü:
Anadolu... Bir hazine... Hayırseverin harman olduğu Kayseri'deyiz... Herkes işinde gücünde.
İlk gözlem... Kayseri sohbetlerinden...
- Ana gündem ekonomi... Fakat "İhracat için üretim yapanın" işleri iyi.
- Şehir temiz... Belediye çalışıyor... "Belediyeler arasında uyum sorunu yok."
- Erken seçim... "Ne isteyen var, ne de bekleyen."
- Barış Pınarı Harekâtı'na destek "Müthiş... Herkes destekliyor... Parti farkı yok."
YENİ PARTİ İDDİALARI
Gelmişken... "Yeni partiler" konusunu da sorduk... Otelde... Çarşıda... Yolda.
Kayserili'nin biri dedi ki:
-Çok konuşuldu... Sakız oldu... Bugün kuracak... Olmadı, yarın kuracak... Şu kişi olacak... Hayır, o kesinlikle olmayacak... Yani... Mundar edildi.
Yeni parti... Ya da partiler... "Sokağın gündeminde yok."
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