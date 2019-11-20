Yeni partiler sokağın gündeminde yok!

İşte Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın "Gesi Bağları'ndan" adlı köşe yazısının ilgili bölümü:



Anadolu... Bir hazine... Hayırseverin harman olduğu Kayseri'deyiz... Herkes işinde gücünde.

İlk gözlem... Kayseri sohbetlerinden...

- Ana gündem ekonomi... Fakat "İhracat için üretim yapanın" işleri iyi.

- Şehir temiz... Belediye çalışıyor... "Belediyeler arasında uyum sorunu yok."

- Erken seçim... "Ne isteyen var, ne de bekleyen."

- Barış Pınarı Harekâtı'na destek "Müthiş... Herkes destekliyor... Parti farkı yok."





YENİ PARTİ İDDİALARI

Gelmişken... "Yeni partiler" konusunu da sorduk... Otelde... Çarşıda... Yolda.

Kayserili'nin biri dedi ki:

-Çok konuşuldu... Sakız oldu... Bugün kuracak... Olmadı, yarın kuracak... Şu kişi olacak... Hayır, o kesinlikle olmayacak... Yani... Mundar edildi.

Yeni parti... Ya da partiler... "Sokağın gündeminde yok."

