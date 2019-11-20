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  • Son Güncelleme: 20.11.2019 14:35

ler sokağın gündeminde yok!

yazarı , bugünkü köşe yazısında sokaklarında edindiği izlenimlerini okurlarıyla paylaştı. Sık sık sokağın nabzını tutan usta gazeteci, "Gesi Bağları'ndan" başlıklı yazısında ve oluşumlarla ilgili gözlemlerini de aktardı. Donat, Yeni parti ya da partiler için "sokağın gündeminde yok" dedi.

Yeni partiler sokağın gündeminde yok!

İşte Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın "Gesi Bağları'ndan" adlı köşe yazısının ilgili bölümü:

Anadolu... Bir hazine... Hayırseverin harman olduğu 'deyiz... Herkes işinde gücünde.

İlk gözlem... Kayseri sohbetlerinden...
- Ana gündem ekonomi... Fakat "İhracat için üretim yapanın" işleri iyi.
- Şehir temiz... Belediye çalışıyor... "Belediyeler arasında uyum sorunu yok."
- Erken seçim... "Ne isteyen var, ne de bekleyen."
- Barış Pınarı Harekâtı'na destek "Müthiş... Herkes destekliyor... Parti farkı yok."

YENİ PARTİ İDDİALARI
Gelmişken... "Yeni partiler" konusunu da sorduk... Otelde... Çarşıda... Yolda.
Kayserili'nin biri dedi ki:
-Çok konuşuldu... Sakız oldu... Bugün kuracak... Olmadı, yarın kuracak... Şu kişi olacak... Hayır, o kesinlikle olmayacak... Yani... Mundar edildi.
Yeni parti... Ya da partiler... "Sokağın gündeminde yok."

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