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  • Son Güncelleme: 20.11.2019 15:14

Son dakika: 'de 60 kilo esrar ele geçirildi

Son dakika... 'ün Genç ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonunda ekiplerince 60 kilo esrar ele geçirildi.

Bingöl'de 60 kilo esrar ele geçirildi

ekiplerince yla mücadele kapsamında Genç ilçesi kırsalında operasyon başlattı. 17 Kasım günü narkotik köpeklerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda çalılık içerisine gizlenmiş 30 paket halinde 60 kilo esrar ele geçirildi.

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