İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Genç ilçesi kırsalında operasyon başlattı. 17 Kasım günü narkotik köpeklerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda çalılık içerisine gizlenmiş 30 paket halinde 60 kilo esrar ele geçirildi.
Son dakika: Bingöl'de 60 kilo esrar ele geçirildi
Son dakika... Bingöl'ün Genç ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 60 kilo esrar ele geçirildi.
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