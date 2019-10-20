Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun alacağı oy oranı...

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, AK Parti'den ayrılarak yeni parti kuracaklarını ilan eden Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı köşesine taşıdı.

Davutoğlu'nun 'yol haritası' adıyla yaptığı açıklamaların boş laflardan ibaret olduğunu söyleyen Engin Ardıç, "Davutoğlu Manisa'da bir toplantı yapmış. Kuracağı partinin "yol haritasını" açıklamış. Dikkatle okuduk, harita marita göremedik. Harita marita yok, bol bol "boş laf" var." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'a düşmanlık güden gazetelerin Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu çok fazla köpürttüğünü dile getiren Ardıç, "Erdoğan'a düşmanlık güden gazeteler, "hocayı bir şey sansınlar" diye bu boş lafları köpürtmeye çalışıyorlar ama gülünç oluyorlar. Program mrogram da yok. Ne yapacak, cumhurbaşkanı olacak da Şam'da namaz mı kılacak? Hele Babacan da partisini kursun... Bakalım seçim sandığında birbirlerini nasıl "kıracaklar"... Her birine yüzde 2. İyimser bir yaklaşımla." diye yazdı.

İşte Engin Ardıç'ın bugünkü yazısının tamamı:

İstanbul'da darbecilere yağ çekmek amacıyla konulmuş cadde ve sokak isimleri kaldırılmış... Belediye meclisinin oybirliğiyle. Haşşöyle belediye.

Evren Caddesi, Millet Caddesi olmuş...

Kenan Caddesi, 23 Nisan Caddesi...

Kenanpaşa Sokağı, Sancak Sokağı...

Evren'e "aksesuarlık" eden diğer cuntacılar da bundan nasiplerini almışlar.

Celasun Caddesi, Yurtsever Caddesi olmuş...

Tümer Sokağı, Tabya Sokağı...

Ulusu Caddesi de, 19 Mayıs...

Hayret bişeydir, Şahinkaya bilmemnesi yok.

O garibime neden kimse yağ çekmek gereğini duymamış acaba?

"Lyon kasabı" Klaus Barbie yatağında ölmemişti, bunlar yataklarında öldüler. Bu da bize özgü demokrasi mi? Hesap sormak yerine takdir-i ilahiyi beklemek...

Peki 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı bazı soytarı belediyeciler sağa sola ne isim koyacaklardı acaba?

Ahmet Altan Caddesi...

Nazlı Ilıcak Sokağı falan mı?

Benim bazı karşı önerilerim var:

Semih Paşa Çıkmazı...

Akın Paşa Çukuru...

Emre Lağımı...

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YOL HARİTASI VARMIŞ

Davutoğlu Manisa'da bir toplantı yapmış.

Kuracağı partinin "yol haritasını" açıklamış.

Dikkatle okuduk, harita marita göremedik.

"İlk isteğimiz korku duvarını aşmak" demiş, yani "Tayyip Erdoğan'dan korkmayın, basın istifayı bu tarafa gelin" diyor...

"Ümidi ve heyecanı ayağa kaldırmak" diyor.

Bunun neyin ümidi ve heyecanı olduğunu anlayamadık.

Erdoğan'dan "kurtulma" ümidi ve heyecanı olsa gerek...

Erdoğan'sız seçim kazanabileceğini uman AK Partili varsa buyursun geçsin tabii.

"Yüreği olan varsa karşımıza çıksın" diye de atıp tutuyor.

Karşına çıkanları görme, sonra da sıkıysa çıkın diye salla...

İyi de, harita nerede?

Harita marita yok, bol bol "boş laf" var.

Erdoğan'a düşmanlık güden gazeteler, "hocayı bir şey sansınlar" diye bu boş lafları köpürtmeye çalışıyorlar ama gülünç oluyorlar.

Program mrogram da yok.

Ne yapacak, cumhurbaşkanı olacak da Şam'da namaz mı kılacak?

Hele Babacan da partisini kursun...

Bakalım seçim sandığında birbirlerini nasıl "kıracaklar"...

Her birine yüzde 2.

İyimser bir yaklaşımla.