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  • Son Güncelleme: 12.11.2019 16:24

'den son dakika açıklaması: ile 5. ortak devriye devam ediyor

Son dakika haberi... : Türk-Rus beşinci kara devriyesi provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimiz ve halkın güvenliğine hassasiyet gösterilerek devam ediyor.

MSB'den flaş devriye açıklaması
'nca, Fırat'ın doğusunda icra edilen Türk-Rus 5'inci kara devriyesinin, provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen devam ettiği açıklandı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi, provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor" denildi.

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