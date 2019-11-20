Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) söz vererek, "Hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü dönemindeki performansı dikkat çekiyor. Genel müdürlük görevini 7 yıl yürüten Kılıçdaroğlu, SSK'yı dibe doğru götürdü.

AÇIK REKORU KIRDI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 1990'ların başında yüzde 15 bütçe fazlası veren SSK, sonrasında hızla açık vermeye başladı. Kılıçdaroğlu, 1992 yılında genel müdürlüğe başladığında kurumun 373 milyon dolar bütçe açığı vardı. Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bıraktığı 1999 yılında ise bütçe açığı 2 milyar 666 milyon dolara yükseldi. 1999 yılında SSK'nın bütçesine oranla açığı yüzde 31 yükseldi. Hatta 1995'te bu oran yüzde 37'ye kadar açıldı.

PRİMLER GİDERLERİ KARŞILAMADI

Uluslararası anlamda sosyal sigortacılığın karşılaştırma kriterlerinden biri olan prim gelirlerinin giderleri karşılaştırmasında da Kılıçdaroğlu sınıfta kaldı. Kılıçdaroğlu döneminde bu oranda yüzde 25'lik bir azalma olduğu tespit edildi. Kılıçdaroğlu gürevi devraldığında prim gelirlerinin giderleri karşılama oranı yüzde 80 olurken, 99 yılında ise bu oran yüzde 55 seviyesine geriledi.