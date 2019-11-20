Modacı Barbaros Şansal'a, Twitter hesabı üzerinden yaptığı 4'ü yorumlu, 1'i yorumsuz retweetten ötürü "paylaşımların bir bütün olarak Cumhurbaşkanına yönelik hakaret suçunu oluşturabileceği" iddiasıyla dava açıldı.

8 Ekim 2019 tarihli iddianameye göre söz konusu retweetler şöyle:

24/03/2018 tarihinde başka bir kullanıcının yapmış oldugu "Star yazarı: FETÖ, Erdogan'a AIDS virüsü ile suikast düzenleyebilir" yazılı haber başlığını "Kan yoluyla bulaşır!!!" yazısıyla paylaştığı,

23/03/2018 tarihinde başka bir kullanıcının yapmış olduğu "Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beyoğlu sokaklarındaki marjinaller edepleriyle dururlarsa bu ülkenin renklerinden biri olabilirler, yoksa kulaklarından tutar fırlatırız" yazılı haber başlıgını "Linç ederek hem de" yazısıyla paylaştığı,

23/03/2018 tarihinde başka bir kullanıcının yapmış oldugu "AKP'nin kurucularından Abdüllatif Şener'e Erdoğan'a hakaretten dava" yazılı haber başlığını "Her canlı kalan adaletin kılıcından arta kalana dek durmak yok!" yazısıyla paylaştığı,





23/03/2018 tarihinde başka bir kullanıcının yapmış olduğu "Bozdağ: Cumhurbaikanımız aklının erdiği günden beri Allah'a Resulüne sadık, yiğit ve kahraman bir müslümandır" yazılı haber başlıgını "Allah kimsenin aklını başından almasın, sonra Erenler'e karışılır!" yazısıyla paylaştığı

23/03/2018 tarihinde başka bir kullanıcının Cumhurbaşkanının fotoğrafı ile film karakteri olan Gollom'un fotoğrafını Flemenkçe (Hollanda dili) olan ve Türkçe'ye çevrilmis "O ş******z #Erdoan aka #Gollum #Gülen ve bir Hristiyan vaiz için de liman için Amerika üzerinde baskı koymak istiyor" şeklindeki yazıyı retweetlediği gerekteçisiyle dava açıldı.

İddianamede "Açık kimlik bilgileri gizlenmiş bir şahsın BİMER'e [Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi] yapmış olduğu 24/11/2017 tarih ve 1701780996 sayılı ihbarında @barbarosansalfn isimli twitter hesabından Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığını beyan ederek şikayetçi olduğu" ve "Adalet Bakanlığı'nın 09/09/2019 tarihli Olur yazısı ile şüpheli hakkında kovuşturma izni verildiği" belirtiliyor.

HAKARETLERE DAVAYI "KOMİK" BULUYOR!

Şansal, Adalet Bakanlığı'nın soruşturmaya izin vermiş olmasının "komik" olduğunu, tebligatın geçen hafta kendisine değil avukatına ulaştığını söyledi ve "Bugün birdenbire gündeme servis edilmesi de enteresan" dedi.





DİNİ DEĞERLERİ DE AŞAĞILIYOR!

Şansal, Twitter hesabından paylaştığı alkol masası görselini ''Belçika Brüksel için: Okundu'' notuyla paylaşarak, Ramazan'la ve Müslümanlarla dalga geçmişti.