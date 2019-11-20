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  • 20.11.2019 18:28
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 19:06

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Başkanı Sassoli'nin ikiyüzlü tutumuna sert tepki

Çavuşoğlu, " Başkanı’nın yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaşması ’nin samimiyetsiz ve ikiyüzlü tutumunun yeni bir örneğidir." dedi.

Çavuşoğlu'ndan Sassoli'ye sert tepki

Çavuşoğlu, () Başkanı David Sassoli'nin, ikilinin 'deki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamaya, sosyal medya hesı üzerinden yanıt verdi.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, "Avrupa Parlamentosu Başkanı'nın yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaşması AB'nin samimiyetsiz ve ikiyüzlü tutumunun yeni bir örneğidir. Avrupa halklarını temsil eden birinin AB kurumunda yapılan görüşmenin içeriğini çarpıtarak vermesinden hicap duyuyorum." ifadelerini kullandı.

SASSOLİ NE DEDİ?
Sassoli, yayımladığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince () gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ve 'nin 'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin eleştiriler sıralayarak, bunları Çavuşoğlu'na aktardığını iddia etmişti.

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