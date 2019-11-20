Kuruluş Osman dizisinde Kalanoz karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu, gerçek adı, Abdül Süsler'in kim ve nereli olduğu ile yaşı ve boyu ortaya çıktı. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra Abdül Süsler'in sesine birçok televizyon programından, belgeselden ve reklamdan aşinayız. 2016 yılında İDSO ile birlikte Süleyman Alnıtemiz'in bestelediği Anzak Kanlısırt eserinde karşımıza anlatıcı olarak çıktı. Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman'ın çekimleri Beykoz'a bağlı Riva'da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor.

Kuruluş Osman'ın Kalanoz'u Abdül Süsler kimdir?

Abdül Süsler, 1981 yılında İstanbul doğdu. Tiyatroya ilk olarak Beykoz Vakfı Tiyatrosu'nda başladı. Kocaeli Üniversitesi Kimya Bölümü'nde okurken üniversitenin Tiyatro Topluluğunda çalışmalarına devam etti. Eğitimine Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve aynı üniversitenin Tiyatro Yüksek Lisansı'nı tamamlayarak devam etti.

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