Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu, gerçek adı, Özge Törer'in kim ve nereli olduğu ile yaşı ve boyu ortaya çıktı. Özge Törer, sosyal medyayı da aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Kuruluş Osman dizisi seçmelerine katılan Özge Törer, Bala Hatun karakteriyle dizide yer alıyor. Atv'de yayınlanacak olan 'Kuruluş Osman', Hollywood yapımlarını aşan prodüksiyonuyla dikkat çekiyor. Dokuz ay askeri eğitime tabi tutulan oyuncular, dağda günlerce kamp yaptı. Ekip, kendi barınaklarını inşa edip geceleri nöbet tuttu.

KURULUŞ OSMAN BALA HATUN KİMDİR? GERÇEK ADI NE?

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Özge Törer'dir. Tam adıyla Rabia Bala Hatun, Osmanlı Devleti kurucusu Osman Bey'in eşi olarak biliniyor. Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesi olan Bala Hatun'un kabri Bilecik'te bulunuyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ