Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile görüştü.
Son dakika: Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli ile görüştü
Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile görüştü.
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