AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in kürsüde konuşmasına müsade etmeyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç öncediyerek bağırdı. Ardından daifadeleriyle Zengin'i hedef aldı.AK Parti milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik kullandığı ifadeleri ortak açıklamayla kınadı.

Vekiller adına konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız,ifadelerini kullandı.Bülent Ecevit TBMM'de 1999'da milletvekili seçilen Merve Kavakçı'ya yemin etmek için kürsüye geldiği sıradadiyerek mecliste bir linç girişimi başlatmış ve yaşananlar Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmişti.