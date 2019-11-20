AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in kürsüde konuşmasına müsade etmeyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç önce "Ulan, böyle bir Grup Başkan Vekilliği olmaz" diyerek bağırdı. Ardından da "Lütfen, bu kadına haddini bildirin Sayın Başkan" ifadeleriyle Zengin'i hedef aldı.
AK PARTİLİ MİLLETVEKİLLERDEN KINAMA
AK Parti milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik kullandığı ifadeleri ortak açıklamayla kınadı.
GENEL KURUL MİLLETE MEYDAN OKUNACAK YER DEĞİLDİR
Vekiller adına konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız,"Geçmişin acı olaylarını hatırlatıcı dil ve tavırlarına karşı insani bir hassasiyetle mukabele etmesini bunu her tür siyasi polemiğin ötesinde bir insan hakkı olarak karşılamasını ve savunucusu olmasını bekliyoruz. Genel Kurul millete meydan okunacak yer değildir" ifadelerini kullandı.
20 YIL ÖNCE YAŞANANLAR İLE AYNI
Bülent Ecevit TBMM'de 1999'da milletvekili seçilen Merve Kavakçı'ya yemin etmek için kürsüye geldiği sırada "Burası devlete meydan okunacak yer değil. Lütfen bu kadına haddini bildirin" diyerek mecliste bir linç girişimi başlatmış ve yaşananlar Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmişti.
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