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  • 13.05.2019 15:21
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 15:21

bu kez de kutsal Ramazan ayına dil uzattı

Daha önce sayısız kez Türkiye ve Türk halkına yaptığı hakaretlerle gündem olan 'ın hedefinde bu kez de kutsal değerlerimiz vardı. Ramazan ayıyla dalga geçen Şansal'ın bu paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.

Şansal rezalete doymuyor! Bu kez de Ramazan ayına dil uzattı

Her defasında Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine hakaret eden 'ın hedefinde bu kez Ramazan orucu vardı.

Şansal, Twitter hesabından paylaştığı alkol masası görselini ''Belçika Brüksel için: Okundu'' notuyla paylaşarak, Ramazan'la ve Müslümanlarla dalga geçti.

Sosyal medya kullanıcılarından Şansal'ın paylaşımına tepkiler çığ gibi büyürken Şansal'ın takipçileri de paylaşımın yorum kısmından alay etmeyi sürdürdü.

Şansal'ın paylaşımı sonrası takipçileri de Müslümanlarla ilgili çirkin ifadeler kullandı.

İşte Barbaros Şansal'ın yaptığı o skandal paylaşım;

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