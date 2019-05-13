Her defasında Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine hakaret eden Barbaros Şansal'ın hedefinde bu kez Ramazan orucu vardı.

Şansal, Twitter hesabından paylaştığı alkol masası görselini ''Belçika Brüksel için: Okundu'' notuyla paylaşarak, Ramazan'la ve Müslümanlarla dalga geçti.

Sosyal medya kullanıcılarından Şansal'ın paylaşımına tepkiler çığ gibi büyürken Şansal'ın takipçileri de paylaşımın yorum kısmından alay etmeyi sürdürdü.

Şansal'ın paylaşımı sonrası takipçileri de Müslümanlarla ilgili çirkin ifadeler kullandı.

İşte Barbaros Şansal'ın yaptığı o skandal paylaşım;