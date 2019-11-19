Gümüşhane'deki 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de geçtiğimiz haftalarda define arandı. Akılalmaz kazı çalışmasından sonra gölün eski halinden eser kalmadı. Ortaya çıkan vahim tablo hepimizin içini parçaladı. Gölün eski haline döndürülmesi için yapılan çalışmalar ise ayrı bir skandaldı. Önce toprak, sonra da killi toprak atılan noktanın kar sularıyla dolup, eski haline gelebileceği açıklandı. Sosyal medyada ise dün tıpkı Dipsiz Göl'ün eski hali gibi muhteşem bir görüntüye sahip olan Nemrut Krater Gölü'nün fotoğrafları paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, Dipsiz Göl faciasına sebep olan sorumsuzlara esprili bir dille gönderme yaptı:
Aha gitti bir tabiat harikası daha bir aya kalmaz yok ederler.
Allah'ını seven gölün etrafını kaplasın, gizlesin, yıkılmaz duvar örsün.
Aman ha sakın reklamını yapmayın. Bir bakarsınız göl boşaltılmış.
'Hazine varmış' diye burayı da boşaltıp, toprakla doldurmasınlar sonra.
Umarım bu gölün altında hazine yoktur.
Bin yıl önce yaşasam ve çok altınım olsa kesin bu gölün altına gömerdim.
Aşağısı da Van Gölü. Urartular hazinelerini saklamış!
SİT ALANI OLACAK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dipsiz Göl skandalına el koydu. Bölgenin doğal sit alanı ilan edileceğini açıklayan Kurum, gölün eski haline dönmesi için yapılacak çalışmalar kapsamında üniversitelerden bilim insanlarının yer aldığı bilimsel bir kurul oluşturulduğunu söyledi.
Aha gitti bir tabiat harikası daha bir aya kalmaz yok ederler.
Allah'ını seven gölün etrafını kaplasın, gizlesin, yıkılmaz duvar örsün.
Aman ha sakın reklamını yapmayın. Bir bakarsınız göl boşaltılmış.
'Hazine varmış' diye burayı da boşaltıp, toprakla doldurmasınlar sonra.
Umarım bu gölün altında hazine yoktur.
Bin yıl önce yaşasam ve çok altınım olsa kesin bu gölün altına gömerdim.
Aşağısı da Van Gölü. Urartular hazinelerini saklamış!
SİT ALANI OLACAK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dipsiz Göl skandalına el koydu. Bölgenin doğal sit alanı ilan edileceğini açıklayan Kurum, gölün eski haline dönmesi için yapılacak çalışmalar kapsamında üniversitelerden bilim insanlarının yer aldığı bilimsel bir kurul oluşturulduğunu söyledi.
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