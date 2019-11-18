Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.11.2019 03:52
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 03:52

Son dakika: - sınırında art arda 2 ! ve 'da da hissedildi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, - sınır bölgesinde 3 dakika arayla 3,9 ve 4,7 büyüklüğünde iki ayrı meydana geldi. Depremler ve 'da da hissedildi.

Türkiye-İran sınırında art arda 2 deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.11'de merkez üssü 'ın sınır bölgesinde 3,9 büyüklüğünde kaydedildi.

Söz konusu depremden 3 dakika sonra saat 03.14'te yine aynı bölgede 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleşen depremlerin merkez üssünün 'nin Yüksekova ilçesine 15 kilometre, 'ın Başkale ilçesine ise 18 kilometre mesafe olduğu belirlendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Türkiye-İran sınırında art arda 2 deprem! Hakkari ve Van'da da hissedildi...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri