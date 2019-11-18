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  • Son Güncelleme: 19.11.2019 00:30

Son dakika: 'nde otomobil takla attı! Trafik durma noktasına geldi

'nde kontrolden çıkan bir otomobil önce elektrik direğine çarptı ardından karşı şeride geçerek takla attı. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken trafik durma noktasına geldi.

Vatan Caddesi'nde otomobil takla attı!
'nde kontrolden çıkan bir otomobil önce elektrik direğine çarptı ardından karşı şeride geçerek takla attı. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken trafik durma noktasına geldi.

Ayrıntılar geliyor...

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