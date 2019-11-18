Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan bir otomobil önce elektrik direğine çarptı ardından karşı şeride geçerek takla attı. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken trafik durma noktasına geldi. Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan bir otomobil önce elektrik direğine çarptı ardından karşı şeride geçerek takla attı. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken trafik durma noktasına geldi. Ayrıntılar geliyor...
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