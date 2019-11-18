Gümüşhane'de defineciler, doğa harikasının suyunu boşalttı. Kazdıkları çukuru toprakla kapattı.
Tepkiler üzerine yetkililer çözüm aradı. Gölde yeni kazı başlattı. Dolması için yağış bekleniyor.
BU YANLIŞI DA 'GÖL'ÜN
Dipsiz Göl skandalı hafızalardaki tazeliğini korurken bir üzücü haber de Isparta'daki Eğirdir Gölü'nden geldi. Günün farklı saatlerinde rüzgara ve ışığa göre 7 renge bürünen doğa harikasının bir bölümünün kuruduğu öğrenildi. Eğirdir Gölü'nün yüzeyi, 10 yılda 520 kilometrekareden 436'ya indi. Su seviyesinin de 16 metreden 6 metreye düştüğünü belirten Dr. Erol Kesici, Eğirdir Gölü'nün yaşadığı su kaybının iki Kovada Gölü ve iki Gölcük Gölü kadar olduğunu, kurumanın temel nedeninin bilimden ve teknikten uzak, vahşi sulamada kullanılmak üzere dev borularla su alınması olduğunu kaydetti. Bu kadar su kaybına denizin bile dayanamayacağını belirten Kesici, "Göl kuruyor. Bir an önce önlem alınsın" dedi.
Doktor Kesici, "Bu borulardan araba geçer" dedi.
REZALET ZİNCİRİ
Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda bulunan Dipsiz Göl, define iddiasıyla yok edildi. Kazıdan sonra yapılan dönüşüm çalışmaları ise 'Pes' dedirtti. Birkaç gün önce toprakla kapatılan noktaya, dün suya dayanıklı kireçli ve killi toprak ilave edildi. Ancak uzmanlar bu sistemin hiçbir işe yaramayacağını belirtti.
Tepkiler üzerine yetkililer çözüm aradı. Gölde yeni kazı başlattı. Dolması için yağış bekleniyor.
BU YANLIŞI DA 'GÖL'ÜN
Dipsiz Göl skandalı hafızalardaki tazeliğini korurken bir üzücü haber de Isparta'daki Eğirdir Gölü'nden geldi. Günün farklı saatlerinde rüzgara ve ışığa göre 7 renge bürünen doğa harikasının bir bölümünün kuruduğu öğrenildi. Eğirdir Gölü'nün yüzeyi, 10 yılda 520 kilometrekareden 436'ya indi. Su seviyesinin de 16 metreden 6 metreye düştüğünü belirten Dr. Erol Kesici, Eğirdir Gölü'nün yaşadığı su kaybının iki Kovada Gölü ve iki Gölcük Gölü kadar olduğunu, kurumanın temel nedeninin bilimden ve teknikten uzak, vahşi sulamada kullanılmak üzere dev borularla su alınması olduğunu kaydetti. Bu kadar su kaybına denizin bile dayanamayacağını belirten Kesici, "Göl kuruyor. Bir an önce önlem alınsın" dedi.
Doktor Kesici, "Bu borulardan araba geçer" dedi.
REZALET ZİNCİRİ
Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda bulunan Dipsiz Göl, define iddiasıyla yok edildi. Kazıdan sonra yapılan dönüşüm çalışmaları ise 'Pes' dedirtti. Birkaç gün önce toprakla kapatılan noktaya, dün suya dayanıklı kireçli ve killi toprak ilave edildi. Ancak uzmanlar bu sistemin hiçbir işe yaramayacağını belirtti.
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