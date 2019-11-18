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  • Son Güncelleme: 18.11.2019 14:04

: : Ruslarla 8'inci ortak kara devriyesi icra edildi

: Fırat'ın doğusunda Aynularap'ta Türk ve unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 8'inci ortak kara devriyesi icra edildi.

MSB duyurdu: Ruslarla 8'inci ortak kara devriye

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Türk ve unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki sekizinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.



Ayn el Arap bölgesinde icra edilen sekizinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 34 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı." ifadelerine yer verildi.



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