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  • Son Güncelleme: 19.11.2019 16:04

'i vahşice katleden sevgilisinden kan donduran ifade: "Kabloyla boğup..."

'da, erkek arkadaşı tarafından kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürülen üniversiteli 'in (19), hayatta kalabilmek için 17 saat mücadele ettiği, 3 kez kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Katil zanlısı erkek arkadaşın polise verdiği ifade ise kan dondurdu. İşte Güleda Cankel'in katil zanlısı erkek arkadaşının ifadesi...

Kan donduran ifade: Kabloyla boğup...

Isparta'da, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer P. (19) tarafından önce boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürülen üniversiteli Güleda Cankel'in (19), hayatta kalabilmek için 17 saat mücadele ettiği, 3 kez kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Güleda'yı öldürmek için Muğla'dan gelip, 2 gün otogarda bekleyen Zafer P.'nin, kızın kaldığı aparta gittiği saatten cinayeti işlediği zamana kadar geçen 17 saati anlattığı, emniyetteki ifadesine ulaşıldı.

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