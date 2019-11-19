Isparta'da, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer P. (19) tarafından önce boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürülen üniversiteli Güleda Cankel'in (19), hayatta kalabilmek için 17 saat mücadele ettiği, 3 kez kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Güleda'yı öldürmek için Muğla'dan gelip, 2 gün otogarda bekleyen Zafer P.'nin, kızın kaldığı aparta gittiği saatten cinayeti işlediği zamana kadar geçen 17 saati anlattığı, emniyetteki ifadesine ulaşıldı.