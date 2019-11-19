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  • Son Güncelleme: 19.11.2019 15:45

Son dakika: Gri kategoride aranan terörist yakalandı

Son dakika... , 'ın ilçesinde 'ya yönelik operasyonda gri kategoride aranan 'in yakalandığını bildirdi.

Gri kategoride aranan terörist yakalandı

: PKK/KCK terör örgütüne yönelik, Diyarbakır Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda; PKK/KCK terör örgütünün sözde Amed eyaletinde sorumlu seviyede olan, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Nirvana kod adlı Semra Tuncer ile birlikte teröriste yardım ve yataklık eden 4 şahıs yakalanmıştır.

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