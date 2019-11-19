İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK terör örgütüne yönelik, Diyarbakır Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda; PKK/KCK terör örgütünün sözde Amed eyaletinde sorumlu seviyede olan, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Nirvana kod adlı Semra Tuncer ile birlikte teröriste yardım ve yataklık eden 4 şahıs yakalanmıştır.
Son dakika: Gri kategoride aranan terörist Semra Tuncer yakalandı
Son dakika... İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda gri kategoride aranan Semra Tuncer'in yakalandığını bildirdi.
- Diyanetten "sigaraya tedbir" çağrısı
- İmamoğlu 15 yıl önceki turizm platformunu yeniden kurdu
- Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Batı Şeria kararına tepki
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.