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  • 19.11.2019 11:52
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 12:37

Önce vahşice katletti sonra bu paylaşımı yaptı!

Isparta’da fotoğrafçılık bölümü okuyan üniversite öğrencisi , tarafından vahşice öldürüldü. Katil zanlısının Güleda Cankel’i öldürdükten sonra Instagram hesabından “Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Bitti 13:47” paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Güleda Cankel (19) eski sevgilisi Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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