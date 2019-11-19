Önce vahşice katletti sonra bu paylaşımı yaptı!

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Güleda Cankel (19) eski sevgilisi Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Güleda Cankel (19) eski sevgilisi Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
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