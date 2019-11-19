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  • Son Güncelleme: 19.11.2019 16:55

Başkan Erdoğan'a yazılan mektuba incelemesi!

’ta Başkan ’a gönderilmek için ’ye bırakılan bir mektup ’ı alarma geçirdi. Mektubun üzerinde ‘ içilecek’ yazısını gören ekipler detaylı inceleme için laboratuvara gönderileceği bildirildi.

Başkan Erdoğan'a yazılan mektuba siyanür incelemesi!

Mahallesi'ndeki şubesine giden K.P., Başkan 'a gönderilmek üzere bir zarf bırakıp ayrıldı.

Zarfı alan görevli, üzerinde ' içilecek' yazısını görünce durumu hemen 'a bildirip, şubedeki diğer vatandaşlar da dışarı çıkarıldı.

İhbar üzerine PTT'ye gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetlerle şubeye geçti.

İlk olarak zarfta cihazlarla siyanür taraması yapıldı ve siyanüre rastlanmadı. Zarf daha sonra detaylı inceleme için laboratuvara gönderilmek üzere özel bir kutuya konuldu.

Öte yandan mektubun sahibi K.P.'yi yakalamak için polis çalışma başlattı.

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