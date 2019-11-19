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  • Son Güncelleme: 19.11.2019 15:42

'li İmamoğlu yönetimindeki 15 yıl önceki turizm platformunu yeniden kurdu

'li yönetimindeki 'nin, " kuruldu" sözleriyle yeni bir çalışma gibi lanse ettiği ve dün tanıtımını yaptığı projenin 2004 yılında kurulduğu ortaya çıktı.

İmamoğlu 15 yıl önceki turizm platformunu yeniden kurdu

'li yönetiminin 'İstanbul Turizm Platformu kuruldu' sözleriyle yeni bir çalışmaymış gibi duyurduğu ve dün tanıtımını yaptığı projenin 2004'te kurulduğu ortaya çıktı.



20 Eylül 2004'te İBB tarafından kurulan 'nun 15 yıl sonra yeniden kurulması dikkat çekti. İBB'nin eski başkanı Kadir Topbaş, Bursa'da düzenlenen İstanbul Turizm Çalıştayı'ndaki konuşmasında, İstanbul Turizm Platformu'nun 2004'te kurulduğunu açıklamıştı. Platformun kurulduğuna yönelik açıklamalar İBB'nin resmi internet sitesinde de 5 Mayıs 2017 tarihiyle yer alıyor.

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, turizm sektörü temsilcileri ve 60'ın üzerinde sivil toplum örgütünün yer aldığı Turizm Platformu'nun çalışmalarını yürüttüğü İstanbul Turizm Atölyesi, Gülhane Parkı içindeki tarihi Alay Köşkü'nde yer alıyor.

İŞTE İBB'NİN DÜN YAPTIĞI TANITIM

Kenan Kıran/Sabah

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